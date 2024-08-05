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الملكية الأردنية تسير 3 رحلات إلى بيروت لنقل الأردنيين

منذ 8 ثواني
الملكية الأردنية تسير 3 رحلات إلى بيروت لنقل الأردنيين

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسيير ثلاث رحلات اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمان.
ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالطلب من الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأكدت “الملكية الأردنية” في بيان، حرصها الدائم على خدمة الأردنيين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وهو ما يأتي كجزء من رسالتها وواجبها الوطني.
وتأتي هذه الخطوة من الملكية الأردنية لمساعدة المواطنين الأردنيين في العودة من لبنان إلى أرض الوطن سالمين، حيثُ ستُشغل الملكية ثلاث رحلات في هذه المرحلة وبالتنسيق مع السلطات المعنية وحسب المستجدات في حينه.


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