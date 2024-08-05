المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يجري عملية جراحية نوعية

وطنا اليوم:أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /3 أمس الأحد، عملية جراحية لإزالة طلقة نارية كانت قد اخترقت جدار البطن والجزء الأيمن من الكبد والحجاب الحاجز من جسم طفلة تبلغ من العمر (12) عاماً.

وقال قائد قوة المستشفى: “إن العملية أجراها فريق طبي متخصص من جراحة الأطفال والجراحة العامة والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح”.

وبيّن طبيب جراحة الأطفال أن الطفلة كانت تعاني من نزيف شديد في الصدر والبطن، وتم إجراء الاسعافات اللازمة والتعامل مع الحالة من قبل الكادر الطبي بحرفيه ومهارة عالية، أجريت لها عملية تداخل جراحية استكشافية متمثلة باستخراج العيار الناري والتأكد من عدم وجود نزيف مستمر.

وعبر ذوو المريضة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني لإجرائهم العملية، وبما يقدمه المستشفى من خدمات طبية للأهالي في القطاع جراء الحرب عليه.