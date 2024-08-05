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إيران: الانتقام من إسرائيل سينفذ بشكل مفاجئ

منذ 52 ثانية
إيران: الانتقام من إسرائيل سينفذ بشكل مفاجئ

وطنا اليوم:قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني ، الاثنين ، بان الانتقام من إسرائيل لاغتيال هنية سيكون عبر سيناريو جديد ينفذ بشكل مفاجئ
كما أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الاثنين أن إسرائيل ستتلقى ردا قاصما على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.
وقال سلامي في كلمة في طهران بمناسبة يوم الصحفي إنه “عندما تتلقى إسرائيل الضربة في المكان والزمان المناسبين سيعرفون أنهم أخطؤوا في حساباتهم”.
وأضاف أن “الكيان الصهيوني اغتال رجلا مجاهدا كان يطالب بحقوق شعبه وسيتلقى الكيان ردا قاصما”.
وكان حجة الإسلام طائب، مستشار القائد العام للحرس الثوري، قال أمس الأحد إن الرد على اغتيال إسماعيل هنية سيكون “جديدا ومفاجئا”.


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