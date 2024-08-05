النمساوية تلغي رحلة من فيينا إلى عمان ولوفتهانزا تعلّق الطيران عبر أجواء العراق وإيران

وطنا اليوم:تفاجأ مسافرون عبر شركة الخطوط الجوية النمساوية من قرار الشركة بإلغاء الرحلة المتوجهة إلى العاصمة عمان صباح الإثنين.

وقال مسافرون إن الشركة التابعة لمجموعة “لوفتهانزا” -أكبر مجموعة طيران أوروبية- قررت إلغاء رحلة قادمة من العاصمة النمساوية فيينا إلى العاصمة عمان.

وأوضحت مسافرة أن “الرحلة التي كان من المقرر أن تغادر الإثنين 2024/8/5 في تمام الساعة 11:15 صباحا، قد ألغيت، وجرى إبلاغ المسافرين أن الإلغاء جاء لأسباب أمنية”.

وأظهرت شاشة الرحلات القادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي إلغاء الرحلة القادمة من فيينا والتي كان من المقرر وصولها في تمام 3:45 من مساء الإثنين، فيما أكد مصدر أن حركة الطيران في أجواء الأردن طبيعية ولا علاقة لها بالتوترات بين طهران وتل أبيب.

وأشار المصدر إلى أن شركات الطيران لها حرية اتخاذ القرار في تعليق أو استئناف الرحلات، مشددا على أن أي قرار يتعلق بالمجال الجوي الأردني يصدر فقط عن هيئة تنظيم الطيران المدني.

وقالت شركة الخطوط النمساوية إنها قررت تعليق جميع الرحلات إلى عمان وتل أبيب وبيروت وأربيل إضافة إلى طهران.

كما أعلنت مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية تعليق رحلاتها عبر الأجواء العراقية والإيرانية حتى السابع من أغسطس في ظل التوتر الحاصل في المنطقة.

وأفادت “لوفتهانزا” في بيان بأنه: “بناء على تحليلها الأمني الحالي.. لن تستخدم الأجواء الإيرانية والعراقية حتى السابع من أغسطس”.

وأضاف البيان أنه سيتم تعليق الرحلات إلى عمّان وإربيل حتى التاريخ ذاته، وتعليق تلك المتوجهة إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 أغسطس.

وأشار البيان إلى أنه “يمكن للمسافرين الذين لم يتأثروا بالإلغاء والذين حجزوا إلى الوجهات المذكورة أعلاه بحلول تاريخ السفر 20 أغسطس إلغاء حجزهم مجانا على أساس التنازل عن السفر”.

وتتجنب العديد من شركات الطيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني، وتلغي رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان وإيران مع تنامي المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، وقائد كبير بجماعة “حزب الله” اللبنانية الأسبوع الماضي.