القسام توقع 3 مجموعات من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاتليها من ايقاع عدد كبير من قوات جيش الاحتلال بين قتيل وجريح في عدة عمليات جنوبي قطاع غزة اليوم الاثنين .

وتاليا ما اعلنت عنه الكتائب خلال اليوم واكدته وسائل الاعلام العبرية :

تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى وإيقاعها بين قتيل وجريح ولا تزال الاشتباكات مستمرة مع القوات المتوغلة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية بمنطقة “زلاطة” وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب القطاع

تمكن مقاتلو القسام من الاشتباك بشكل مباشر مع قوة صهيونية راجلة قوامها 9 جنود من نقطة الصفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

استهدف مقاتلو القسام جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.