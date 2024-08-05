وظائف شاغرة بالفئة الثالثة في وزارة التربية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، الإثنين، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة بالفئة الثالثة.

ووفق منشور للوزارة عبر “فيسبوك”، تستقبل طلبات التوظيف الإلكترونية من خلال نظام طلبات التوظيف على الفئة الثالثة عبر الرابط ( اضغط هنا) خلال الفترة (6 – 14) آب الحالي 2024.

وأشارت الوزارة للشروط العامة للتقدم للوظائف:

أن يكون مكان الإقامة حسب بطاقة الأحوال المدنية والجوازات مطابقا لمكان الوظيفة الشاغرة.

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن لا يكون المتقدم من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي أو القائمين على رأس عملهم بوظائف في القطاع العام المدني والعسكري بما في ذلك الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والبنك المركزي.

أن يكون المتقدم لائقا صحياً وغير محكوم بأي جناية أو جنحة تخل بالشرف والآداب العامة.

كما أشارت للوثائق الأساسية التي يشترط أن تكون موجودة في طلب التوظيف الالكتروني:

صورة عن وجهي البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات على أن تكون سارية المفعول.

صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة ناجح (الفرع الزراعي فقط) أو شهادة الفرع الثانوي زراعي (مدرسي) ناجح للمتقدمين لوظيفة عامل زراعي.

لا تعتمد الطلبات المقدمة من حملة الشهادات الجامعية وشهادات دبلوم كليات المجتمع الشامل.

صورة عن إجازة مزاولة المهنة في مجال الوظيفة المعلن عنها سارية المفعول للمتقدمين للوظائف الفنية/الفئة الثالثة.

صورة عن دفتر العائلة ساري المفعول.

صورة مصدقة عن الدورات التدريبية -إن وجدت- التي شارك فيها صاحب الطلب من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية أو وزارة التربية والتعليم.

صورة عن شهادة الخبرة العملية ذات العلاقة بالوظيفة مصدقة من قبل وزارة العمل للخبرات المحلية, وبخصوص شهادات الخبرة من خارج البلاد تصدق من وزارة الخارجية الأردنية.

كشف بيانات المؤمن عليه الذي يصدر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مثبتا فيه أن الخبرة مسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفي حال عدم إرفاقه لا تعتمد الخبرات المحلية من داخل الأردن.