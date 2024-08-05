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قصف صاروخي كثيف من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف

منذ دقيقتين
19 October 2023, Palestinian Territories, Rafah: Hamas fires a large number of rockets towards Israel from the city of Rafah in the southern Gaza Strip. Photo: Abed Rahim Khatib/dpa

وطنا اليوم:أكدت القناة 12 الإسرائيلية رصد إطلاق 15صاروخا من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات في غلاف غزة شرق خان يونس وأفادت باعتراض صاروخين منها، بينما سقط 13 صاروخا
أكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة بشظايا صاروخ أطلق من غزة على مستوطنة أشكول في غلاف غزة، والواقعة في شرق خان يونس جنوبي القطاع.


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