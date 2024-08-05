قصف صاروخي كثيف من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف

وطنا اليوم:أكدت القناة 12 الإسرائيلية رصد إطلاق 15صاروخا من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات في غلاف غزة شرق خان يونس وأفادت باعتراض صاروخين منها، بينما سقط 13 صاروخا

أكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة بشظايا صاروخ أطلق من غزة على مستوطنة أشكول في غلاف غزة، والواقعة في شرق خان يونس جنوبي القطاع.