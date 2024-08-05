مسعف ينقذ حياة رضيعة بعمر إسبوعين في اربد

وطنا اليوم:أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة بتكريم طاقم إسعافي من مرتبات دفاع مدني شرق إربد استجاب باحترافية لنداء استغاثة أنقذ حياة رضيعة تبلغ من العمر إسبوعين تعرضت لانسداد مجرى التنفس أثناء تناول وجبة حليب.

وفي التفاصيل قال المسعف ليث ابو سرايا في تصريحات اذاعية عبر اثر إذاعة الأمن العام إنه وفور تلقي بلاغ عبر هاتف الطوارئ 911 تم التواصل مع جد الطفلة الموجود في المكان وتزويده الإرشادات اللازمة عبر الهاتف لإجراء الإسعافات الأولية الضرورية لحين وصول سيارة الإسعاف.

و أضاف إلى أنه وحال الوصول للموقع كانت الطفلة فاقدة للعلامات الحيوية ويميل لون وجهها للازرقاق، حيث تم استكمال الإسعافات الأولية اللازمة لها و سحب السوائل من صدرها وفتح المجاري التنفسية وإمدادها بالأكسجين حتى عادت إلى وضعها الطبيعي و استعادت علاماتها الحيوية.

وبين انه وبالتزامن مع تقديم الإسعافات الأولية للطفلة تم التعامل مع والدة الطفلة التي كانت تعاني من التوتر والخوف حيث جرى طمأنتها وتهدئتها لتسهيل مهام عمل المسعفين.

من جانبه أكد مدير دفاع مدني شرق اربد العقيد فادي السليحات في حديثه لأمن إف إم إن رسالة الأمن العام إنسانية تهدف لخدمة المواطن بكل احترافية و مهنية مؤكدا أن مديرية الدفاع المدني تحرص على تدريب المسعفين خاصة ما يتعلق بحالات الإسعاف مشيرا إلى أن معظم المسعفين خريجي دبلوم (بارامديك) أو حاصلين على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في الإسعاف المتخصص.

و لفت إلى المهنية العالية والخبرة التي تم التعامل بها من قبل طاقم الاسعاف ويشرف عليهم الملازم أول حربي فياض. من جانبه ، وجه جد الطفلة الشكر لنشامى الدفاع المدني الذين استجابوا بسرعة وكفاءة أسهمت في إنقاذ حياتها