بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

شركة أمنية ترعى وتشارك في معرض SMARTECH الأردن 2024

منذ 30 ثانية
شركة أمنية ترعى وتشارك في معرض SMARTECH الأردن 2024

وطنا اليوم:أكدت شركة أمنية ريادتها في قطاع الاتصالات من خلال مشاركتها ورعايتها لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2024 الأول من نوعه في الأردن، إذ يعتبر المعرض منصة فريدة تجمع بين رواد الصناعة والمستثمرين لعرض أحدث حلول وابتكارات التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية.
وقد استعرضت الشركة أحدث حلولها التكنولوجية، بما في ذلك خدمات الفايبر وخدمات الجيل الخامس U5G والتي أطلقتها الشركة في نيسان العام الماضي لتكون أول مشغل اتصالات في الأردن يطلق تقنية الجيل الخامس تجارياً في المملكة.
وفي تصريح خاص، أكد رئيس الدائرة التجارية في أمنية، خلدون سويدان، أن مشاركة أمنية في هذا الحدث تعكس رؤيتها المستقبلية لتقديم أحدث التقنيات التي تلبي احتياجات العملاء المتطورة.
وأضاف سويدان: “نحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا الحدث الرائد، والذي يمثل منصة مثالية لعرض إنجازاتنا وتبادل الخبرات مع رواد الصناعة.”
يُذكر أن معرض SMARTECH الأردن 2024 قد شهد إقبالاً واسعاً من مختلف الجهات المعنية بالتكنولوجيا الرقمية، حيث أصبح مقراً مثالياً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:34

استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش وتوجهها إلى الهند على متن طائرة عسكرية

12:20

900 مركبة حكومية جرى شمولها بنظام التتبع الإلكتروني العام الماضي

12:16

شكراً وسائل الاعلام كفيتوا ووفيتوا

12:04

سموتريتش: من العدل قتل مليوني فلسطيني بغزة إذا لم يعد المحتجزون

11:53

البورصة الإسرائيلية تهوي بأعلى وتيرة تراجع منذ أكتوبر

11:31

الأمير فيصل بن الحسين يزور القرية الأولمبية في باريس

11:28

15.5 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

11:25

الامانة تعلن شروط وتعليمات استخدام الدعاية الانتخابية

11:20

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تموز

11:07

كوريا الشمالية تنقل أحدث أسلحتها للحدود مع جارتها الجنوبية

11:03

حركة طالبان الأفغانية لأهل فلسطين: نحن معكم بالسر والعلن وقريبًا سنأخذ ثأرنا

10:59

تزن نصف طن.. أميركا تصادق على إرسال شحنة قنابل مدمرة إلى إسرائيل

وفيات
وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطاميعشيرة المدادحة تنعى فقيدها الحاج مازن عبدالله سالم المدادحةوفيات الجمعة 2-8-2024