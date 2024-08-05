شركة أمنية ترعى وتشارك في معرض SMARTECH الأردن 2024

وطنا اليوم:أكدت شركة أمنية ريادتها في قطاع الاتصالات من خلال مشاركتها ورعايتها لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2024 الأول من نوعه في الأردن، إذ يعتبر المعرض منصة فريدة تجمع بين رواد الصناعة والمستثمرين لعرض أحدث حلول وابتكارات التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية.

وقد استعرضت الشركة أحدث حلولها التكنولوجية، بما في ذلك خدمات الفايبر وخدمات الجيل الخامس U5G والتي أطلقتها الشركة في نيسان العام الماضي لتكون أول مشغل اتصالات في الأردن يطلق تقنية الجيل الخامس تجارياً في المملكة.

وفي تصريح خاص، أكد رئيس الدائرة التجارية في أمنية، خلدون سويدان، أن مشاركة أمنية في هذا الحدث تعكس رؤيتها المستقبلية لتقديم أحدث التقنيات التي تلبي احتياجات العملاء المتطورة.

وأضاف سويدان: “نحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا الحدث الرائد، والذي يمثل منصة مثالية لعرض إنجازاتنا وتبادل الخبرات مع رواد الصناعة.”

يُذكر أن معرض SMARTECH الأردن 2024 قد شهد إقبالاً واسعاً من مختلف الجهات المعنية بالتكنولوجيا الرقمية، حيث أصبح مقراً مثالياً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.