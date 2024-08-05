استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش وتوجهها إلى الهند على متن طائرة عسكرية

وطنا اليوم:استقالت رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة واجد من منصبها، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على مدار الأسابيع الماضية، حسب ما أعلنت وكالة رويترز.

وأضافت أن رئيسة وزراء بنجلاديش غادرت البلاد على متن مروحية عسكرية متوجهة إلى الهند، فيما اقتحم الآلاف المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلاديش عقب مغادرتها برفقة قوات أمنية من الجيش.

وكان نشطاء طلابيون دعوا إلى تنظيم مسيرة إلى العاصمة دكا يوم الاثنين في تحد لحظر التجوال على مستوى البلاد للضغط على حسينة للاستقالة، بعد يوم من اشتباكات دامية في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

وذكرت صحيفة ديلي ستار أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في منطقتي جاترابري وكلية الطب في دكا يوم الاثنين.

وأفادت صحيفة بروثوم ألو الصادرة باللغة البنغالية أن الشرطة أطلقت قنابل صوتية في بعض أجزاء المدينة لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين.

وفي أماكن أخرى، حاصر آلاف المتظاهرين ضباط إنفاذ القانون المتمركزين أمام مبنى رئيسي، حسب قولهم.

وأشارت وسائل إعلام بنغالية إلى أن الحكومة أمرت بإطلاق النار تجاه المتظاهرين، كما ألغت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة جولتها الخارجية التي كانت مقررة بداية من غدٍ الأحد إلى اسبانيا والبرتغال، بعدما انتشرت الاحتجاجات الطلابية والشبابية العنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وتسببت الاحتجاجات في وفاة عشرات المتظاهرين، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 1500 آخرين جراء المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، فيما تم تحذير المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في بنغلاديش من قبل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب وكالة رويترز اندلعت الاحتجاجات الدامية في بنجلاديش ضد نظام الحصص الذي يمنح أقارب المحاربين القدامى نسبة 30 % من الوظائف الحكومية، بحسب قرارات رئيسة الحكومة الشيخة حسينة.