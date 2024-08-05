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الأمير فيصل بن الحسين يزور القرية الأولمبية في باريس

منذ 17 ثانية
الأمير فيصل بن الحسين يزور القرية الأولمبية في باريس

وطنا اليوم:قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، بزيارة القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس الأحد، حيث تجري دورة الألعاب الأولمبية حالياً.
وخلال الزيارة، اطمأن سمو الأمير فيصل على أحوال البعثة الأردنية المشاركة في أولمبياد باريس، والتقى بلاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية، معرباً عن دعمه الكامل لهم.
وأشاد سمو الأمير فيصل بالجهود المبذولة من قبل الرياضيين الأردنيين، مثنياً على تفانيهم وإصرارهم على تمثيل الأردن بأفضل صورة في هذا المحفل الرياضي العالمي. وأكد أن الأداء المشرف الذي يقدمه أبطال وبطلات الأردن يعكس الروح الرياضية العالية والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الرياضيون الأردنيون.
تأتي زيارة سمو الأمير فيصل في إطار دعمه المستمر للرياضيين الأردنيين وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الدولية، مؤكداً على أهمية الاستعداد الجيد والعمل الجاد للوصول إلى أعلى المستويات الرياضية.


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