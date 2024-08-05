الامانة تعلن شروط وتعليمات استخدام الدعاية الانتخابية

وطنا اليوم:اعلنت امانة عمان الشروط والتعليمات لتنظيم الحملات الدعاية الانتخابية لمرشحي عضوية مجلس النواب الاردني 2024 ، ونصت على منع اي مظهر من مظاهر الحملات الانتخابية للمرشحين قبل تاريخ سريان بدء الترشح لعضوية مجلس النواب.

كما منعت الامانة استعمال المرشحين لاي نوع من الملصقات، وعدم وضع اليافطات على اعمدة الانارة بشكل يؤثر على السلامة العامة، وعدم تركيب اية يافطات على مسار الباص سريع التردد ومحطاته.

وشددت التعليمات بان لا تتجاوز مساحة اي يافطة عن (5) متر مربع، وان تكون اليافطات مثبتة باحكام على جدار المبنى والاعمدة مع تأمين متطلبات السلامة العامة، وان تكون مصنوعة من مادة خفيفة الوزن مثبتة مع عدم إجازة المصنوعة من الخشب او المعدن او اي مادة ثقيلة تشكل في حال سقوطها خطرا على السلامة العامة.

وسمحت التعليمات والشروط بعمل لوحات على الدواوير والتقاطعات والاشارات والميادين ووضع صور المرشحين واسمائهم والبيانات الانتخابية لهم مع اشتراط عدم اعاقة حركة مرور المشاة او حجب الرؤية للسيارات او الاشارات ويكون ارتفاعها 1.5 م × 1 متر على الوجهين بشكل stand .

ولم تجيز التعليمات والشروط وضع اي يافطة على اي مبنى بطريقة تشوه او تخفي العناصر المعمارية مثل النوافذ والابواب مع منع وضعها على الاشجار ، كما منعت اضاءة اليافطات او وضع اليافطة بشكل يؤدي الى حجب الرؤية عن اي لافتة قائمة او مرخصة.

ونصت التعليمات على الزام الكتلة بدفع مبلغ الف دينار او شيك بالمبلغ وتوقيع تعهد لحسن تنفيذ الحملة الدعائية ، ويدفع في الدائرة المالية / امانة عمان عند طلب تركيب اليافطات ويعاد بعد انتهاء الحملة الانتخابية في حالة التزام الكتلة بكافة شروط الاقرار والتعهد .

ووفقاً للتعليمات والشروط فان على الكتلة القيام بازالة اليافطات الخاصة به خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة بعد اغلاق صناديق الاقتراع ويتم اعادة المبلغ او الشيك المدفوع بموافقة نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة وبعد الكشف من قبل المناطق المعنية بان الكتلة ازالت اليافطات .

كما نصت التعليمات انه في حال خالف مرشحي الكتلة اي بند من الشروط والتعليمات يحق للامانة مصادرة المبلغ او الشيك حسب التعهد وتقوم الامانة باتخاذ اجراءات الازالة والعودة على الكتلة بالتكاليف مضاف اليها 25 في المئة مصاريف ادارية مهما بلغت قيمتها اضافة الى اي التزامات اخرى بموجب التعهد والتعليمات .

واكدت الامانة ان التعليمات والشروط تاتي وفقاً لنظام ترخيص الاعلانات رقم 143 لسنة 2016 وتعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود الامانة لسنة 2021 . وان متابعة الالتزام بالتعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة ستتم عن طريق مدراء المناطق ودائرة خدمات المدينة ودائرة رخص المهن والاعلانات