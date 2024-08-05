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شاب ينهي حياة والدته في منطقة عراق الأمير

منذ ساعة واحدة
شاب ينهي حياة والدته في منطقة عراق الأمير

وطنا اليوم:توفيت مساء يوم أمس الاحد، مواطنة خمسينية في منطقة عراق الأمير بالعاصمة عمان، وذلك بعد ان تعرضت لرصاصة في منطقة البطن.
وفي التفاصيل، لقيت مواطنة خمسينية حتفها على يد ابنها العشريني وذلك بعد ان انطلقت رصاصة من سلاح كان بحوزته باتجاه امه.
وبحسب ما علم فانه تم نقل الأم على الفور إلى المستشفى ليتم ادخالها إلى قسم العمليات لمحاولة اخراج الرصاصة، لكن بعد لحظات توفيت الام نتيجة النزيف الحاد.
وبحسب مصدر أمني ، فانه تم توديع الشاب الى احد المراكز الامنية للتحقيق معه، ولمعرفة ان كان الشاب قد اصاب والدته عن طريق الخطأ ام لا.


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