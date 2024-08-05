الميثاق الوطني يعقد لقاءً حواريًا في جمعية أبناء نوبا حول تعزيز المشاركة السياسية

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني ممثلاً برئيس المجلس المركزي العين الدكتور يعقوب ناصرالدين واعضاء القائمة الوطنية ،المحامي محمد الحجوج , والدكتورة تمارا ناصرالدين ،لقاءً في جمعية ديوان أبناء نوبا بمنطقة رغدان.

في بداية اللقاء رحب رئيس الجمعية، أحمد الطرمان و اهالي نوبا الخليل، بالحضور من حزب الميثاق الوطني.

رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصرالدين استهل اللقاء بقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء في فلسطين.

هذا وأكد أن التحديث الحقيقي يبدأ من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي ترجمها الحزب برؤيا ورسالة واستراتيجية وبرنامج يخدم طموحات الشعب الاردني.

من جانبه، أشار عضو القائمة الوطنية الاستاذ المحامي محمد الحجوج، إلى أن قانوني الأحزاب والانتخابات الجديدين أدخلا الأردن في مرحلة جديدة من الحياة السياسية.

وبين الحجوج أن المواطنين في السابق يترددون في التعبير عن انتمائهم الحزبي بسبب النظرة السلبية وعدم القبول الاجتماعي، ولكن الوضع السياسي قد تغير الآن بضمانة ملكية.

وأوضحت الدكتورة ناصر الدين أن قانون الأحزاب الجديد يعكس رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لإحداث تغييرات إيجابية في المجال السياسي والديمقراطي.

وأكدت أن حق الصوتين يمنح المواطنين مساحة أكبر لاختيار الحزب الذي يعبر عن آرائهم وتوجهاتهم.

هذا وأضافت ناصر الدين أن اختيارها لحزب الميثاق الوطني، لانه حزب وسطي برامجي محافظ. يعمل وفق خطة مدروسة مستدامة ،يسعى للعمل الجاد والواقعي في جميع مناحي الحياة للمواطن الاردني.

واختتم اللقاء بدعوة الحضور للمشاركة بفعالية في الانتخابات المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأبدى الحضور اهتمامهم الكبير بدعم حزب الميثاق الوطني بكل الوسائل الممكنة، ليكون خير من يمثلهم تشريعيًا ورقابيًا في البرلمان القادم.