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استشهاد الأسيرة الفلسطينية المحررة وفاء جرار متأثرة بإصابتها

منذ 26 ثانية
استشهاد الأسيرة الفلسطينية المحررة وفاء جرار متأثرة بإصابتها

وطنا اليوم:استشهدت، الأسيرة المحررة والجريحة وفاء جرار من جنين، الاثنين، متأثرة بإصابتها وبتر قدميها خلال اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتعرضت وفاء جرار لإصابات خطيرة خلال اقتحام منزلها في حي المراح بجنين، حيث اعتقلتها قوات الاحتلال في أيار/ مايو الماضي.
وفاء جرار هي زوجة الأسير القيادي عبد الجبار جرار، واستشهدت متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها خلال الاعتقال.


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