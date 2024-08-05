نتنياهو محذرا الإسرائيليين: استعدوا

دعا رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو المستوطنين ، الأحد، إلى الاستعداد لأحداث قد يشهدها الكيان في الساعات القادمة.

وقال نتنياهو: “في السنوات الأخيرة، وحتى في الأسابيع الأخيرة، كانت “إسرائيل” تستعد لاحتمال وقوع هجوم مباشر من إيران، أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم، “إسرائيل” قوية، والجيش قوي، والشعب قوي”.

واضاف نحن نقدر وقوف الولايات المتحدة إلى جانبنا، وكذلك دعم بريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى”.

وشدد نتنياهو على أنه وضع “مبدأ واضحا وهو: من يؤذِنا نؤذِه. سوف نحمي أنفسنا من أي تهديد وسنفعل ذلك بكل هدوء وإصرار”.

وتابع مخاطبا المستوطنين: “أعلم أنكم أيها “المواطنون الإسرائيليون” تحافظون على أعصابكم أيضا. أحثكم على الاستماع إلى توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.. معا سنقف، وبعون الله معا سنتغلب على كل أعدائنا”.