بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نتنياهو محذرا الإسرائيليين: استعدوا

منذ 31 ثانية
نتنياهو محذرا الإسرائيليين: استعدوا

دعا رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو المستوطنين ، الأحد، إلى الاستعداد لأحداث قد يشهدها الكيان في الساعات القادمة.

 

وقال نتنياهو: “في السنوات الأخيرة، وحتى في الأسابيع الأخيرة، كانت “إسرائيل” تستعد لاحتمال وقوع هجوم مباشر من إيران، أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم، “إسرائيل” قوية، والجيش قوي، والشعب قوي”.

واضاف نحن نقدر وقوف الولايات المتحدة إلى جانبنا، وكذلك دعم بريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى”.

وشدد نتنياهو على أنه وضع “مبدأ واضحا وهو: من يؤذِنا نؤذِه. سوف نحمي أنفسنا من أي تهديد وسنفعل ذلك بكل هدوء وإصرار”.

وتابع مخاطبا المستوطنين: “أعلم أنكم أيها “المواطنون الإسرائيليون” تحافظون على أعصابكم أيضا. أحثكم على الاستماع إلى توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.. معا سنقف، وبعون الله معا سنتغلب على كل أعدائنا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:30

انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية في شوارع العاصمة عمان

02:29

“الأوبئة”: توقعات بارتفاع الأمراض غير السارية لـ 2.4 مليون وفاة بالإقليم

01:24

صحيفة عبرية : اذا اندلعت الحرب ستنقطع المياه والكهرباء

23:18

بدء تطبيق إغلاق المحلات بوقت محدد في عمان مطلع تشرين الثاني

22:49

نتنياهو يضيف شروطا جديدة لمقترح الهدنة بغزة

21:49

تعطل ونش داخل نفق الشعب يبطئ حركة السير

20:52

الموافقة على تسمية ميدان باسم هنية في اربد

20:32

الصفدي يختم زيارته الرسمية لطهران بلقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

20:21

إيلون ماسك: الحرب الأهلية أمر لا مفر منه في بريطانيا

20:11

انقطاعات واسعة للكهرباء في عدد من مناطق المملكة

20:03

نتنياهو: يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان

19:33

الاحتلال: مستعدون دفاعيا في البر والجو والبحر ..وغالانت يتحدث عن الثمن الباهظ

وفيات
وفيات الأحد 4-8-2024الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطاميعشيرة المدادحة تنعى فقيدها الحاج مازن عبدالله سالم المدادحةوفيات الجمعة 2-8-2024وفيات الخميس 1-8-2024