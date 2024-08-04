الصفدي يختم زيارته الرسمية لطهران بلقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وطنا اليوم:ختم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة رسمية لإيران، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني، بلقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ونقل الصفدي، خلال اللقاء، رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وبعث الرئيس الإيراني تحياته للملك، وأكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن في مختلف المستويات.

وجرى، خلال الاجتماع، بحث التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وتداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إسماعيل هنية، الذي أكد الأردن إدانته له جريمة تصعيدية نكراء وخرقاً للقانون الدولي مثلما أدان العدوان على بيروت خرقاً لسيادة لبنان والقانون الدولي.

كما جرى، خلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال وزير الخارجية، بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية.

والصفدي أكد، في تصريحات صحافية للتلفزيون الإيراني بعد لقاء نظيره الإيراني، أن خفض التصعيد وحماية المنطقة من ويلات حرب إقليمية يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ووقف إسرائيل استباحتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وخروقاتها للقانون الدولي.