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انقطاعات واسعة للكهرباء في عدد من مناطق المملكة

منذ ساعتين
انقطاعات واسعة للكهرباء في عدد من مناطق المملكة

وطنا اليوم:شهدت مناطق واسعة في العاصمة عمان وعدد من مناطق ومحافظات المملكة بالشمال والوسط انقطاعات واسعة بالتيار الكهربائي.
ووصلت العديد من ملاحظات المواطنين حول انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في العاصمة عمان شملت مرج الحمام والجويدة وسحاب والموقر وجبل التاج .
وعلم ان الانقطاع ناجم عن تعطل مغذي الكهرباء الرئيس لشركة الكهرباء الوطنية.


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