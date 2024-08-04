الصفدي: أبلغت نظيري الإيراني أنني لست ناقلا رسالة من إسرائيل أو إليها

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني.

وقال الصفدي:أبلغت نظيري الإيراني أنني لست في طهران حاملا رسالة من إسرائيل أو إليها

واكد ان زيارتي لطهران تهدف لتجاوز الخلافات بين البلدين بصراحة وشفافية بما يخدم مصالحنا الثنائية وان الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وفق وكالة تسنيم الإيرانية.

ويزور الصفدي، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سينقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وسيجري الصفدي خلال الزيارة محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني.