البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة ABF المتميزة عن فئة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

وطنا اليوم_

حصل البنك الأردني الكويتي على جائزة) Asian Banking and Finance – (ABF من مجلة التمويل والمصارف الآسيوية المتميزة عن فئة “الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي”،وذلك تقديراً لجهود البنك المتميزة في مجال الابتكار التكنولوجي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.

ويأتي فوز البنك الأردني الكويتي بهذه الجائزة بفضل إطلاقه المساعد الشخصي المالي “ماسة” (MASA) على تطبيق JKBMobile ، الذي يوظف تقنيات متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لتعزيز تفاعل العملاء وتقديم خدمات مالية ذات طابع شخصي ومبتكر.

ويجسد MASA التزام البنك في تطبيق التطورات التكنولوجية المعاصرة على التجارب المصرفية لعملائه، بدءً من إجابة استفساراتهم وحتى إتمام معاملاتهم المالية المتنوعة، حيث يمكن لهم التحدث بسهولة مع MASA إما شفهياً أو كتابة باستخدام اللغة العربية العامية، سواء عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية أو على منصة واتساب المخصصة للبنك، ومن خلال ميزة التعرف على الصوت الخاصة ب MASA يتم تعريف العملاء بواجهة تفاعلية تضمن تجربة مصرفية أكثر سهولة وسلاسة.

وفي تعليقه على هذه الجائزة، قال رئيس تنمية أعمال التجزئة في البنك الأردني الكويتي سهيل سلمان: “في عالمنا المصرفي المتسارع، يجب علينا الابتكار والتكيف مع المتغيرات ودمج أحدث التقنيات. تجسد MASA رؤيتنا لمستقبل مصرفي سلس وسريع مبني على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ونسعى لتلبية احتياجات عملائنا وتوقعاتهم. نعمل جاهدين على دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب خدماتنا المصرفية لتحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات مخصصة ودقيقة بشكل أفضل وأسرع. ونحن نقدر و بفخر وجود شراكات وخبرات أردنية مواكبة لهذا التطور المتسارع، مما يعكس الكفاءة العالية للكوادر الأردنية في هذا المجال.”.

وتعد جائزة ABF من أبرز الجوائز في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في منطقة آسيا ، حيث تحتفي بالإنجازات والابتكارات المتميزة في هذا المجال.

وبهذه الجائزة يعزز البنك الأردني الكويتي مكانته الرائدة كمؤسسة مالية ملتزمة بالتميز وتقديم أفضل الخدمات لعملائه، وسعيه الدائم نحو الابتكار وتلبية احتياجاتهم المالية المتطورة.

استمرت مجلة التمويل والمصارف الآسيوية (ABF) على مدار 20 عاماً بتقدير أفضل البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في جميع أنحاء آسيا التي تعيد تشكيل مشهد الخدمات المصرفية للأفراد، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المبتكرة ومنتجات التجزئة والإنجازات المصرفية الرقمية وتجارب العملاء الاستثنائية التي تقدمها هذه المؤسسات، حيث تقوم لجنة تحكيم خاصة بتقييم أفضل الممارسات وأحدث الاستراتيجيات المبتكرة في جميع أرجاء القارة الآسيوية.