الميثاق الوطني يلتقي مع أبناء عشائر الشركس في وادي السير

وطنا اليوم_عمان 4 اب 2024

التقى أعضاء القائمة الوطنية لحزب الميثاق الوطني ؛ عضو الميثاق الوطني رئيس مجلس النواب السابق، سعادة احمد الصفدي، والسادة محمد كتاو أمجد شركس، بمجموعة من أبناء عشائر الشركس في ديوان آل قوطة أبزاخ في وادي السير، امس الجمعة.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء الحزب، حيث تمَّت مناقشة المواضيع الوطنية والمحلية وأهمية دور الحزب في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكّد اعضاء القائمة الوطنية التزام حزب الميثاق الوطني بالحفاظ على الوحدة الوطنية، إحدى ثوابت الحزب، وتفعيل المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع وتشجيع المواطنين على الانتخاب والانتساب الى الاحزاب لا سيما ان الاردن دخل مرحلة جديدة بعد اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب.

كما تم استعراض البرنامج الانتخابي للحزب والذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الحديث عن رؤية الحزب، واستراتيجيته، وأهدافه.

وقد تفاعل الحضور مع النقاش بشكل جلي، وأبدوا نيتهم دعم حزب الميثاق الوطني بكل السبل، آملين أن يحصد الحزب أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات النيابية المقبلة.