تعرف على مرشحي إرادة في القائمة الحزبية لانتخابات البرلمان الأردني لعام 2024

وطنا اليوم:إن حزب إرادة يفخر بالإعلان عن قائمته الحزبية والتي سيخوض بها الانتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر 2024. هؤلاء الأفراد يمثلون ثروة من الخبرة والتفاني والالتزام بخدمة الشعب الأردني. إرادة لم تتضمن قائمته إلا قامات كل منهم قدم وسيقدم للأردن الغالي في مجاله وها هو الأمين العام وكوكبة معه في آخر القائمة، بالرغم من إدراكهم أن الفوز لن يحالفهم كأفراد وإنما كقائمة. أدناه نبذة عن كل مرشح:

١. دينا عوني البشير العواملة:

من مواليد 1985، حاصلة على ماجستير في القانون التجاري من كلية الملكة بلندن (2007) وبكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية (2006). محامية متمرسة في مجموعة قانون الأعمال (2007-2020) وباحثة قانونية في هيئة تشجيع الاستثمار (2010-2011). ناشطة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين الأردنيين. شابة مدافعة عن القضايا العادلة.

٢. د. خميس حسين عطية:

من مواليد 1966، حاصل على دكتوراه في الإدارة الاستراتيجية وماجستير في استراتيجيات الإدارة. رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور. شارك في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حاصل على وسام المئوية الأردني وشارك في العديد من المنتديات الدولية. سياسي متمرس وخبير في التخطيط الاستراتيجي. قيادي سابق في أمانة عمان الكبرى.

٣. حمود إبراهيم الزواهرة:

من مواليد1969 ، حاصل على بكالوريوس في الإدارة والاقتصاد. متقاعد من القوات المسلحة الأردنية. قيادي في العمل التطوعي والاجتماعي ومعروف بتفانيه في خدمة المجتمع.

٤. محمود عطا الله الطيطي:

من مواليد1973 ، حاصل على بكالوريوس في المحاسبة. رئيس لجنة خدمات مخيم إربد ورئيس منظمات المجتمع المدني في مخيم إربد. ناشط في العديد من المنظمات الخيرية والتطوعية. مدافع شغوف عن تطوير المخيم والعمل التطوعي.

٥. د. فارس “محمد نور” الصمادي:

من مواليد1990 ، متخصص في الطب الباطني مع وزارة الصحة وحاصل على ماجستير في الصحة العامة (الإدارة والقيادة في الصحة) من المملكة المتحدة. ممثل التوعية الصحية لمختلف المؤسسات ومتحدث تحفيزي للشباب عبر الجامعات والمجتمعات الأردنية. أطلق العديد من البرامج لتمكين الشباب وزيادة الوعي الصحي وظهر في أكثر من 200 مقابلة تلفزيونية. مؤسس مبادرة “الشباب في عيون الهاشميين” لتعزيز مشاركة الشباب في السياسة. طبيب شاب متمرس ومتحدث باسم التوعية الصحية وتمكين الشباب.

٦. د. زينب أحمد المومني:

من مواليد1977 ، حاصلة على دكتوراه في إدارة الأعمال. عضو في مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ومديرة برنامج ريادة الأعمال لشركة سينيرجوس في الأردن ومؤسسة ورئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات الأردنيات. حصلت على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة أفضل رائدة اجتماعية من مؤسسة شوب في 2007 وجائزة المبادرة العالمية للإنصاف. رائدة في ريادة الأعمال وقائدة في تمكين المرأة في الزراعة.

٧. أحمد عبد الرحمن الدقاق الأزايدة:

من مواليد1968 ، متخصص في تطوير العمل الزراعي في عدد من المحافظات. حاصل على وسام اليوبيل الفضي ومعروف بنشاطه السياسي والاجتماعي والثقافي، وخاصة في التوعية الشبابية والانخراط السياسي.

٨. د. تقى فيصل المجالي:

من مواليد1991 ، حاصلة على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة مؤتة. ناشطة في حقوق الإنسان ومدربة دولية في حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقضايا الإعاقة. لديها أكثر من 13 عامًا من الخبرة في التدريب القانوني والاستشارات مع منظمات دولية بارزة. فازت بجوائز عالمية في كتابة المقالات ومثلت الأردن في منتديات دولية مختلفة. محامية كفيفة ذات بصيرة غير عادية.

٩. م. عمار ضيف الله البشير الشقران:

من مواليد1993 ، مهندس إنشاءات ومشاريع منذ 2017. رئيس لجنة المهندسين الشباب – فرع الرمثا وعضو في IEEE، حاصل على جائزة شباب الحسن (المستوى الذهبي) ويكرس جهوده لقضايا الشباب والتنمية المستدامة والطاقة. مهندس عصامي ملتزم بالتغيير الإيجابي.

١٠. المحامي علي موسى الزير التعمري:

من مواليد1953 ، حاصل على ماجستير في القانون التجاري وعضو في اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الأردنيين ومنظمات خيرية واجتماعية متعددة. عضو سابق في جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العربي لرجال الأعمال. محامي وعضو نشط في المجتمع القانوني.

١١. أنس أنور الرواشدة:

من مواليد1989 ، حاصل على ماجستير من جامعة بدفوردشاير في المملكة المتحدة. عضو مجلس بلدية ومعترف بشهادات متعددة في التدريب والإدارة الاستراتيجية. مدير استراتيجي ومحاسب عصامي وناشط في بلدية عي في محافظة الكرك.

١٢.عدي أكرم الشورة:

من مواليد1990 ، إداري في مستشفى النديم الحكومي في مأدبا وناشط في التواصل الاجتماعي. مقدم برنامج حواري. شاب عصامي ملتزم بالنشاط الاجتماعي والسياسي.

١٣. عبد الله بديع عبد الدايم القرامسة:

من مواليد1962 ، حاصل على دبلوم في التعليم المهني والمحاسبة. نائب سابق في البرلمان عن محافظة معان وشغل مناصب إدارية متعددة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

١٤. عواطف ذياب السواعير:

من مواليد1971 ، ناشطة اجتماعية تركز على قضايا المرأة وذوي الإعاقة. رئيسة فرع سنا في مأدبا لدعم ذوي الإعاقة وعضو في لجان المرأة الأردنية.

١٥.م. ضياء فايز الهلسة:

من مواليد1970 ، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية. مهندس موقع ومدير مشاريع لعدة شركات، ومالك مكتب استشاري هندسي. ساهم في التخطيط الحضري وتطوير الأنظمة في العقبة. ناشط حزبي سابق.

١٦. م. أحمد عيسى العدوان:

من مواليد1955 ، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية وشغل مناصب متعددة منها الأمين العام بالوكالة ونائب الأمين العام لسلطة وادي الأردن. مستشار لوزير المياه والري وعضو في منظمات رياضية وخيرية متعددة. مهندس مدني وخبير في شؤون المياه.

١٧. كفا حمد العامري:

من مواليد1979 ، حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم الإدارية. ناشطة اجتماعية مع جمعيات خيرية متعددة تركز على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. مدافعة ملتزمة عن قضايا المرأة.

١٨. د. خالد عبد المطلب الحسنات:

من مواليد1964 ، حاصل على دكتوراه في التربية ومحاضر ورئيس قسم في الجامعة الهاشمية. مربي ومتقاعد من القوات المسلحة الأردنية.

١٩. م. أيمن غسان الكنجي:

من مواليد1984 ، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية ومدير مشاريع بناء وبنية تحتية. متخصص في العقود الإنشائية والصناعية في المشاريع الكبيرة والمتوسطة. مهندس عصامي ومدير مشاريع.

٢٠. عمر عبده القصراوي:

من مواليد1971 ، مدرس متقاعد من وزارة التربية والتعليم. نائب رئيس نادي وادي الريان ومتحدث باسم لجنة حذيفة بن اليمان الخيرية. ناشط اجتماعي ومربي متقاعد.

٢١. المختارة منى ناصر الغويري:

من مواليد1971 ، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال، هي أول امرأة في الأردن تشغل منصب عشائري (مُختارة) في قبيلة بني حسن. تقدم مساهمات بارزة كمستشارة في رئاسة اتحاد الوطن العربي لشؤون المرأة والطفل، ولها خبرة عشر سنوات في القوات المسلحة الأردنية (متقاعدة). كما تشارك بنشاط في مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان، والملتقى الإنساني لحقوق المرأة، وجمعية النساء العربيات. تسهم أيضاً في تفعيل دور المرأة الأردنية في 24 دولة بالتعاون مع “معهد القيادة الدولية” التابع لهيئة الأمم المتحدة.

٢٢. عدنان شهير أبو الخيل العرجاني:

من مواليد1967، حاصل على ماجستير في التربية بتخصص القياس والتقييم ودبلوم عالي في تكنولوجيا المعلومات من جامعة اليرموك. خبير تربوي، مدير مدرسة ثانوية، قائد كشفي، ومدرب معلمين.

٢٣. رعد عصام القسوس:

من مواليد1981 ، حاصل على بكالوريوس في الرياضيات، دبلوم في تكنولوجيا المعلومات وطرق التدريس، ودبلوم في القيادة التربوية. مدرب دولي معتمد في التنمية الذاتية، القيادة، الإدارة، التفكير الاستراتيجي، وطرق التدريس. مدرس، مشرف رياضيات، وناشط في الخدمة الاجتماعية بخبرة تزيد عن 20 عامًا.

٢٤. أسماء عبد الفتاح أبو الجود:

من مواليد1963 ، مؤسسة مركز لرعاية الأطفال يخدم موظفي منطقتها. ناشطة في مجالات تمكين المرأة اقتصادياً.

٢٥. حسين عواد الغويري:

من مواليد 1970، خريج جغرافيا وعلوم سياسية وقانون، وله مسيرة مهنية كمدرس وباحث قانوني ورئيس أقسام في وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية. وهو معروف بمشاركته المجتمعية.

٢٦. م. علي صالح سمارة:

من مواليد1966 ، يتمتع بخبرة واسعة في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري من الجامعات الإيطالية. وقد شغل العديد من المناصب القيادية في نقابة المهندسين الأردنيين ولجان ثقافية وتنموية، وقدم إسهامات هامة في الدفاع المدني وتطوير المجتمع.

٢٧. هناء إبراهيم الخطيب:

من مواليد 1988، ناشطة اجتماعية ومدربة ذات خبرة في الحملات التوعوية لمؤسسة الحسين للسرطان. وهي معروفة بمساهماتها في توعية المجتمع وتنظيم الندوات والدورات التدريبية للسيدات.

٢٨. م. ميناس نائل عصفور:

من مواليد1993 ، حاصلة على ماجستير في هندسة الميكاترونيكس وتواصل دراستها في الدكتوراه. تبرز كأستاذة جامعية وقائدة برامج للشباب والشابات، وهي معروفة بدورها الفعال في المجالات الاجتماعية والثقافية.

٢٩. المحامية آلاء عدنان الرواشدة:

من مواليد1983 ، محامية وناشطة اجتماعية تركز على حقوق الإنسان وتمكين المرأة. مبادرات قانونية هامة ولها دور بارز في نقابة المحامين الأردنيين.

٣٠. م. طارق زياد المعايطة:

من مواليد1970 ، يجمع بين خلفيته في الهندسة الميكانيكية وماجستير في الأعمال الدولية. وقد قاد مشاريع كبيرة في القطاعين العسكري والتجاري، وهو معروف بإسهاماته في مجال الطاقة المتجددة والإدارة الاستراتيجية.

٣١. برجس سمعان الحدادين:

من مواليد1956 ، ناشط اجتماعي له أدوار في مجالس استشارية وهيئات إدارية في محافظة مأدبا وجمعيات مختلفة. فاعل في العمل المجتمعي والتطوعي.

٣٢. خوله عبد الله الشيخ:

من مواليد1963 ، حاصله على شهادة التصميم الداخلي من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. أول مواسرجية أردنية ساهمت في تغيير نظرة المجتمع عن عمل المرأة بمهن غير تقليدية وكسرت ثقافة العيب من مبدأ الحاجة لتدريب المرأة على العمل بالصيانة المنزلية.

وعملت على تمكين المرأة بفتح فرص عمل للشابات بأعمال مهنيه مختلفة كانت حكرا على الرجال. عملت على تطوير مهاراتها المتنوعة لإيمانها بذاتها. مؤثرة فاعلة في المجتمع عملت على دعم العديد من السيدات في المنا طق الاقل حظا للاعتماد على أنفسهن بإثبات دور المرأة انها قادرة على تذليل العقبات والتحديات للوصول الى اعلى مستويات الريادة.

٣٣. د. صالح عبد الجليل العرود الحباشنة:

من مواليد1963 ، أكاديمي متميز في اللغة العربية والعلاقات الدولية. له تجربة طويلة في الإدارة المحلية والبحث الأكاديمي في القضايا السياسية والتنموية. عمل كحاكم إداري في العديد من مناطق المملكة.

٣٤. مها أحمد عبدالكريم الطراونة:

من مواليد1962 ، خبرة تزيد عن 40 عاماً في قطاع التعليم والتنمية الاقتصادية. قادت مشاريع متعددة من ضمنها مشاريع تمكين المرأة والشباب ولها دور بارز في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

٣٥. م. عمر شوكت شقم:

من مواليد1960 ، تجاوز الخمسة وثلاثون عامًا من الخبرة الفنية والإدارية الواسعة في قطاع الصناعات الهندسية والبناء بدأت في الاردن وتوسعت الى الخليج وأفريقيا جغرافيا.

قائدًا ديناميكيًا ومدفوعًا بالنتائج ومتحمسًا. مقياسه التنمية والإنجاز على أرض الواقع والنجاح وصاحب أسلوب قيادة مفعم بالحيوية والتميز والعمل التشاركي.

تم اختياره عضوا في العديد من مجالس أدارة شركات صناعيه وهندسيه. هذا بالإضافة إلى الانجازات المهنية، شارك بنشاط كبير في المسؤوليات الاجتماعية والقضايا الإنسانية وترأس مؤسسات تعليمية ورياضيه وخيريه ومتفاني في التأثير بشكل إيجابي في المجتمع.

٣٦. د. بشار نعيم حوامدة:

من مواليد1973 ، أحد رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وصاحب أشهر علامة تجارية في إدارة راس المال البشري “ميناايتيك”، يؤمن بالملكية الفكرية ومؤثر وداعم للشركات الناشئة من خلال دورة كنائب لرئيس مجلس إدارة للصندوق الاردني للريادة والابتكار ودورة السابق في رئاسة جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “إنتاج” لأكثر من ثلاث دورة متتالية. له دور مميز في تطور كرة القدم الاردنية من خلال رئاسته لنادي الوحدات، يؤمن بأن الرياضة تجمع ولا تفرق. متزن وطموح وصاحب كلمة، يشكلها تارة على شكل مقال لاذع وتارة على شكل اغنية وطنية معبرة ومرات على شكل موقف ثابت لا يتزحزح وهي على الاغلب رأس ماله الذي يزيد يوما بعد يوم بمحبة داعميه من جيل الشباب والذي يؤمن به ويدعمه بلا حدود.

٣٧. الشيخ محمد أحمد اشتوي النعيمي:

من مواليد1958 ، شخصية بارزة في العمل التطوعي والاجتماعي، معروف بتفانيه في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين.

٣٨. اللواء المتقاعد د. محمد عبد الحليم الملاعبة:

من مواليد1962 ، لواء دفاع مدني متقاعد، دكتوراه في إدارة الأعمال، حاصل على عدة أوسمة ملكية، حاصل على أكثر من عشر دورات في إدارة الأزمات والكوارث من بريطانيا وأمريكا وعدة دول. شارك بمؤتمرات دولية في دول عدة وكان اخرها في جنيف عام ٢٠١٩. قدم أوراق عمل ومحاضرات في جامعة الأمير نايف في السعودية عن دور الأردن في أعمال الإغاثة الدولية. شارك مع المنظمة الدولية للحماية المدنية/ جنيف بعدة مؤتمرات وحصل على وسام الفارس من المنظمة.

٣٩. اللواء المتقاعد د. محمد سليمان فرغل بني مصطفى:

من مواليد1956 ، لواء ركن متقاعد خريج كلية ساندهرست في بريطانيا

عمل مديرا للتخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة مرتين ومساعدا لرئيس الاركان ومستشار عسكري لبعثة الأردن الدائمة في الامم المتحدة ومدير عام كادبي يحمل ثلاث شهادات ماجستير في الادارة والعلاقات الدولية واستراتيجية الموارد الوطنية.

خبير عسكري واستراتيجي وشؤون دولية.

٤٠. نضال فيصل البطاينة:

مواليد 1977، الأمين العام لحزب إرادة، ولديه خبرة واسعة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة والتميز المؤسسي. خدم وزيرا للعمل ورئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتدريب المهني ورأس عدد مجالس الإدارات، عمل رئيسا لديوان الخدمة المدنية ورئيس التخطيط الاستراتيجي للبنك المركزي في دولة الإمارات. يحمل البكالوريوس في الحقوق والماجستير في إدارة الجودة والتميز المؤسسي.

يقدم هؤلاء المرشحون مزيجاً من الخبرات والمهارات والرؤى للمشهد البرلماني الأردني. يجسد هؤلاء المرشحين التزامنا بالنزاهة والتقدم والتفاني في خدمة الشعب الأردني ساعيين نحو مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.