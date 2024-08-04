ملتقى” ظلال للثقافة والفنون” يختتم فعاليته الثقافية في مهرجان جرش

وطنا اليوم_

اختتمت جمعية ملتقى ظلال للثقافة والفنون نشاطها الثقافي وعروضها الفنية بعنوان “حكايا الشارع” في مهرجان جرش لشخصيته الـ38 .

وامتد برنامج “حكايا شارع” IP خمسة أيام تخلّصت من فعالياته الثقافية والفنية والعائله، من عروض مميزة ابتداءً من فقرة المنادي وصولاً إلى الحكواتي الذي قص حكايات سبيل الحوريات وقوس هادريان وشارع الاطفال الاعمة على لسان الرسوم المتحركة “العم جلال” بمرافقة عزف العود. شارك في العشرات من الزوار من داخل مدينة جرش وخارجها.

وفي تعقيبها على المهرجانات، قالت مديرة جمعية ملتقى ظلال للثقافة والفنون، ريم العريضة، إن فكرة مخصصة لإثراء الحراك الثقافي في العالم وأهميته الكبيرة في نهضة المجتمعات الكبرى، واتت مشاركة ملتقى للثقافة والفنون لتكريس وجود مساحة ثقافية تقدم تقنيات متنوعة تحاكي الأطفال “.

ونتيجة لذلك، فإن مدينة جرش التأثيرية ستبقى بجمالها الخلاب ورونقها الخاص وتمثل روح الأردنيين بناء الجسور مع العالم و هوياته، مستويات عالية من قيم وثوابت الثقافة العربية في بناء هذه الحالة داخل ربوع الوطن.

وأشار العريضة إلى أن مهرجان جرش بطابعته الخاصة له مكانه ضرورى في توضيح أهمها ومختلف الثقافات المختلفة بين الشعوب، لافتةً إلى مهرجان المدينة الثقافية ملهمة، وذلك بسبب المكانة التاريخية والأثرية لها.

وتابعت: “إننا في جمعية نتقدم بجزيل الشكر للقائمين على مهرجان جرش ممثلا بوزارة الثقافة وادارة المهرجان وكافة العاملين المتفوقين في تعزيز العمل الثقافي واتاحة الفرصة للمراكز والجمعيات الفنية للمساهمة في هذا الحدث الثقافي الفني العري”.

ومنذ ذلك الحين، بدأت جميع مجموعة ملتقى للثقافة والفنون تأسست عام 2019 بموجب مجلس إدارة سجل المبدعين ضمن قسم متخصص في وزارة الثقافة حيث الجمعية إلى التركيز على الثقافة والتراث والفنون والاداب وغيرها من الوعي وصقل المهارات والجماعات الرياضية لليافعين المشهورين والعائلة والمجتمع بشكل عام.