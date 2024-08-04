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الحوثيون يسقطون مسيّرة أميركية فوق صعدة

منذ 15 ثانية
الحوثيون يسقطون مسيّرة أميركية فوق صعدة

وطنا اليوم:نقلت وكالة رويترز عن مصدرين تأكيدهما أن الحوثيين أسقطوا مسيّرة أميركية من طراز “إم كيو 9” فوق صعدة شمالي اليمن.
طائرة “إم كيو-9” هي طائرة بدون طيار تنتجها شركة “جنرال اتوميكس” الأمريكية، وهي “درون” متعددة الأغراض، تتنوع مهامها بين المراقبة والتجسس وضرب أهداف أرضية، كما تستخدم كقاذفة للصواريخ في ميادين القتال.
من أبرز مستخدمي هذه الطائرة، الجيش الأمريكي، الذي استخدمها بشكل فاعل في ضرب مواقع في أفغانستان.
طائرة “ام كيو-9” تعد من بين أحدث الطائرات الأمريكية بدون طيار وتضم مواصفات تكنولوجية عالية، منها نظام رادار متطور وكاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قطرها 360 درجة.
وبحسب شركة “جنرال اتوميكس”، يبلغ وزن الطائرة نحو 5 أطنان كما تستطيع حمل كمية كبيرة من الصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر.
وفي حين يبلغ طولها 11 مترا يصل عرضها مع الأجنحة إلى 20 متراً.
ويبلغ مدى التحليق للطائرة نحو 3 آلاف كيلومتر، ويصل أقصى ارتفاع لها 45 ألف قدم، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 240 كيلومتراً.
وبالإضافة إلى قدرتها على العمل في الظروف الجوية القاسية، صممت هذه الطائرة للتحليق لفترة زمنية طويلة تصل إلى 40 ساعة.


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