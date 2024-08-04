الحكومة تطرح فرصة استثمارية لبناء مركز مؤتمرات بالعبدلي بحجم مليار دولار

وطنا اليوم:طرحت الحكومة عبر منصة “استثمر في الأردن”، فرصة استثمارية لبناء مركز مؤتمرات في منطقة العبدلي على مساحة 384,000 متر مربع، وبحجم استثمار متوقع بمليار دولار.

وأشارت بيانات المنصة إلى أن العبدلي للمؤتمرات، سيكون مركز جذب رئيسي للزوار وأعمال المؤتمرات والمعارض والفعاليات من جميع أنحاء العالم، وسيضم مجموعة واسعة من مساحات الفعاليات الفاخرة، بما في ذلك قاعة مؤتمرات، قاعة احتفالات، غرف اجتماعات متنوعة، مركز أعمال، ومساحة متعددة الاستخدامات شبه مغلقة.

وبينت المنصة أن معدل العائد الداخلي للمشروع تصل إلى 12-13%، مع فترة استرداد تصل إلى 10 سنوات، فيما متوقع أن يحقق المشروع 3000 فرصة عمل.

تطوير المشروع، جاء على مساحة 384,000 متر مربع من الأرض، فيما يشمل مساحة بناء إجمالية تزيد عن 2 مليون متر مربع، حيث يُعتبر العبدلي المنطقة المركزية المميزة للأعمال والمسكن والسياحة والبيع بالتجزئة والتعافي والترفيه في عمّان، مما يدفع بالمدينة نحو القرن الحادي والعشرين ويضعها في مصاف معظم مراكز المدن الشهيرة في العالم، وفق المنصة.

ويشمل المشروع على برجين و”بوديوم”، مساحة البرج الأول أكثر من 71 ألف متر مربع، يتكون من معارض تجارية بمساحة 15,756 متر مربع، وفندق 4 نجوم بمساحة 25,700 متر مربع، ووحدات سكنية بمساحة 29,555 متر مربع.

أما البرج الثاني بمساحة كلية تبلغ 74,011 متر مربع، تضم معارض تجارية وتجزئة بمساحة 15,756 متر مربع، وفندق 5 نجوم بمساحة 25,700 متر مربع، ووحدات سكنية بمساحة 29,555 متر مربع.

أما مبنى “البوديوم” يقع على مساحة كلية تبلغ 80,044 متر مربع، تشمل معارض تجارية وتجزئة بمساحة 35,494 متر مربع، ومركز مؤتمرات بمساحة 44,550 متر مربع.

المنصة، أشارت إلى أن الاستثمار في مركز المؤتمرات في العبدلي يمثل فرصة استثنائية للنمو المالي والتموضع الاستراتيجي، حيث إن مشروع العبدلي دائماً على أهبة الاستعداد لمناقشة فرص التعاون، مما يجعله الوقت الأمثل للمستثمرين لضخ رأس المال والمشاركة في هذه المؤسسة الواعدة مع نماذج مختلفة للاستثمار المالي.

ولفتت منصة الاستثمار النظر إلى أن العاصمة عمّان ” تفتقر حاليا” إلى مركز مؤتمرات متخصص لاستضافة الفعاليات الدولية الكبيرة في ظل الانتشار العالمي الواسع لتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الأخرى. حيث إن تطوير منشأة حديثة بأعلى المقاييس في العاصمة سيعزز من الاستفادة من هذه الفرصة.

واختارت الحكومة موقع مركز المؤتمرات في منطقة الأعمال المركزية في عمّان، لما له من أهمية في جذب التدفق المستمر من المسافرين التجاريين والفعاليات الدولية، مما يوفر دفعة اقتصادية كبيرة للمنطقة، كما بدوره سيدعم المشروع الشركات المحلية وقطاعي السياحة والضيافة.