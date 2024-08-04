إزالة يافطات لأحزاب بسبب حجزها مواقع مخصصة للدعاية والإعلان

وطنا اليوم:قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إنه تم إزالة لوحات إعلانية (يافطات) لأحزاب بسبب حجزها مواقع مخصصة للدعاية والإعلان.

وأضاف الرواشدة، الأحد أن اللوحات الإعلانية التي تم إزالتها وضعت قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية الذي حددته الهيئة المستقلة للانتخاب مع موعد نشر القوائم الأولوية للمرشحين بعد اعتمادها من قبل مجلس المفوضين.

وأشار إلى أنه توجد أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية.

وبين الرواشدة أن المخالفات تشمل مواقع التواصل الاجتماعي وفتح مقرات ونشر أخبار إعلانية عن مرشحين في مواقع إخبارية.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد الثلاثاء 10 أيلول 2024 موعدا للاقتراع.