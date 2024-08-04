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مصدر إيراني : طهران ستبلغ الصفدي رسالتين إحداهما للقيادة الأردنية والأخرى لأمريكا وإسرائيل

منذ ساعتين
مصدر إيراني : طهران ستبلغ الصفدي رسالتين إحداهما للقيادة الأردنية والأخرى لأمريكا وإسرائيل

وطنا اليوم:اكد مـصـدر إيـرانـي مـسـؤول لـلـجـزيـرة، اليوم الأحد، أن “طهران ستبلغ وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي رسالتين إحداهما للقيادة الأردنية والأخرى لأمريكا وإسرائيل”.
واعتبر، أنه “من غير الوارد أن تقبل طهران بعدم الرد أو برد رمزي وأي رد سيكون قاسيا ومؤلما”.
ورأى المصدر، أن “إسرائيل تحاول الآن دفع طهران لعدم الرد بهدف إظهارنا كدولة ضعيفة بلا ردع حقيقي”.
وأشار، إلى أن “إسرائيل تجاوزت كافة المحرمات وعليها أن تدفع الثمن ولا شك لدينا بأنها ستدفعه وغاليا”.
ويزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سينقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.
وسيجري الصفدي خلال الزيارة محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني.


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