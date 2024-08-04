نتنياهو: لن نخرج من معبر رفح وسأواصل الضغط على حماس

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو نشره عبر منصة إكس إنه “مستعد لقطع شوط طويل جدا من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين مع الحفاظ على أمن إسرائيل”.

واعتبر ، أن “إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات ضد محور الشر الذي تقوده إيران ونحن نضرب كل واحدة من أذرعها بقوة”.

وقال في تصريح له: “متأهبون لكل سيناريو دفاعيا وهجوميا”.

وأصر نتنياهو خلال حديثه على مواصلة الضغط على حماس من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين لاحقا.

وتابع:”التزامنا يتناقض تماما مع التسريبات والإحاطات الكاذبة بشأن قضية إطلاق سراح المحتجزين. هذه الإحاطات تضر بالمفاوضات وتذر الرمال في عيون أهالي المحتجزين، وتخلق انطباعا كاذبا بأن حماس وافقت على الصفقة والحكومة الإسرائيلية تعارضها”، حسب زعمه.

وادعى نتنياهو أنه لم يضف مطلبا واحدا إلى الخطوط العريضة للصفقة، زاعما أن حماس هي التي طالبت بإجراء عشرات التغييرات عليها.

وواصل نتنياهو افتراءاته مدعيا أن حماس لم تتخل عن مطالبها بعدم السماح “لإسرائيل” بالعودة إلى الحرب وتطالبنا بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأكد نتنياهو:”لن نخرج من محور فيلادلفيا ومعبر رفح”.

وأضاف:”حماس غير مستعدة للقبول بأي آلية تمنع مرور الأسلحة والمسلحين إلى شمال قطاع غزة. حماس هي من تمنع الوصول إلى صفقة برفضها للخطوط العريضة وليس نحن”.

وختم نتنياهو: “سنرد على أي عمل عدواني ضدنا ومن أي ساحة”.