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إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل للنظام الدَّاخلي لنقابة الجيولوجيين

منذ 3 ساعات
إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل للنظام الدَّاخلي لنقابة الجيولوجيين

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل للنظام الدَّاخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تعديل قيمة الاشتراكات السَّنويَّة للنَّقابة، التي لم يطرأ عليها أيُّ تعديل منذ عام 1996م؛ وبما يسهم في رفع الإيرادات لغايات تحسين مستوى الخدمة التي تقدِّمها النَّقابة.


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