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جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية.

منذ 27 ثانية
جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية.

وطنا اليوم:استقبل الاستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا في مكتبه صباح هذا اليوم معالي الأستاذ الدكتور نضال قطامين المدير العام للشركة الدولية لخدمات التجسير الأكاديمية ، بحضور كل من مدير العلاقات العامة ومراكز الاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع في جامعة فيلادلفيا السيد سفيان نواش النوافله ،والسيد عاصم المجالي من الأكاديمية الدولية لخدمات التجسير الأكاديمية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة فيلادلفيا و الشركة الدولية للخدمات الأكاديمية من اجل تعزيز أواصر التعاون في مجال خدمة قطاع التعليم في الاردن والطلبة الراغبين في اكمال دراستهم في الجامعات الأجنبية ،بالإضافة إلى الجانب المتعلق باستقطاب الطلبة من الخارج باتجاه مؤسسات التعليم المحلية لكافة الدرجات العلمية وتحديدا جامعة فيلادلفيا، وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتعلقة بهذا القطاع في داخل المملكة وخارجها.
حيث اشاد معالي الدكتور نضال قطامين بالدور المميز الذي تقوم به الجامعة ، والمكانة المرموقة التي حققتها من خلال انجازاتها المتميزة في قطاع التعليم ،مع شكره العميق للجهود المقدمة من قبل رئاسة الجامعة في مد جسور الثقة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لتنمية القطاع، وتحقيق المنافع التشاركية كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.


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