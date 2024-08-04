عمان الأهلية تهنىء أ.د. أنس السعود بالسلامة إثر حادث سير مروع على طريق الحسا

وطنا اليوم:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأسرتها الأكاديمية والإدارية والطلابية يتقدمون بالتهنئة بالسلامة لنائب الرئيس الأستاذ الدكتور أنس السعود ومن معه إثر نجاتهم من حادث سير مروع على طريق الحسا .

كما يتمنون الشفاء لسائق السيارة المشتركة في الحادث “الاعلامي توفيق الحجايا ” والذي فقد السيطرة على سيارته من الاتجاه الآخر.

الف الحمد لله على السلامة