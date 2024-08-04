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1000 أردني في لبنان سجلوا على منصة خاصة لمساعدتهم إذا دعت الحاجة

منذ 25 ثانية
1000 أردني في لبنان سجلوا على منصة خاصة لمساعدتهم إذا دعت الحاجة

وطنا اليوم:سجل 1000 أردني يقيم في لبنان على منصة خاصة لمساعدتهم إذا دعت الحاجة، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة.
وكانت دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/for والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، طالبة من المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن


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