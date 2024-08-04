صفوة الإسلامي يطلق برنامج “Safwa Future Stars 2024” التدريبي لطلبة الجامعات

وطنا اليوم:أطلق بنك صفوة الإسلامي للعام السادس على التوالي، برنامجه التدريبي الصيفي “Safwa Future Stars”، الموجه لتنمية المعارف والمهارات العملية في المجال المصرفي لطلبة الجامعات من كافة المحافظات الأردنية التي تمتد شبكة فروع البنك عبرها.

ويعبر البرنامج، عن التزام البنك بإرساء فعاليات الاستدامة وتأدية مسؤولياته المجتمعية مع نشاطاته التمكينية الداعمة للشباب باستمرار؛ وبما يتماشى مع تطلعاته لإثراء قاعدته من الموارد البشرية المؤهلة لتقديم تجربة مصرفية استثنائية للمتعاملين في مختلف مراحل رحلتهم مع البنك، إلى جانب رفد القطاع المصرفي بالكفاءات والمواهب القادرة على تلبية الاحتياجات الناشئة في سوق العمل.

ويواصل البنك العمل على سد فجوة المهارات بربط الدراسة الأكاديمية بالجانب التطبيقي المواكب للاتجاهات الحديثة، وذلك عبر التدريب العملي المقدم للطلاب المشاركين بالبرنامج على مدار شهر كامل، ليتيح لهم المزيد من الفرص ويوسع الآفاق أمامهم لبناء مستقبلهم، بما في ذلك تسهيل انخراطهم في سوق العمل إثر إنهاء دراستهم، وبالتالي تمكينهم مهنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وبهذه المناسبة، قال رئيس إدارة رأس المال البشري والخدمات الإدارية، محمد الهواري: “يمتد دورنا لما هو أبعد من حدود العمل المصرفي؛ لذلك نواصل التزامنا بتنفيذ المبادرات والبرامج الفعالة وذات الأثر التنموي بالتركيز على قطاع التعليم وفئة الطلاب. ومن هنا، فإننا نواصل التدريب من أجل التشغيل، وهو الأمر الذي وضعناه على عاتقنا منذ زمن بما يساهم في خدمة التوجهات العامة بتحويل المملكة لمركز عالمي للمواهب والكفاءات، جنباً إلى جنب مع تقليص حجم البطالة.”

وكان البنك وحرصاً منه على توسيع نطاق ودائرة التدريب لديه، قد أطلق البرنامج في نسخته للعام الجاري 2024 بحلة جديدة، بعد تعديل متطلبات القبول ضمنه وتيسيرها، ليسمح لعدد أكبر من الطلاب بالمشاركة به. ويشار إلى أن البرنامج قد حقق في نسخه السابقة نجاحاً كبيراً، مثمراً عن تدريب (200) طالب، وسط توقعات بتدريب(43) طالب جديد، مع خطط لتوظيف المزيد من خريجي البرنامج لينضموا إلى 16 خريجاً يعملون اليوم ضمن عائلة صفوة.