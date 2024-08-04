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#عاجل مع استعدادات المنطقة للرد الايراني .. الصفدي يزور طهران

منذ ساعتين
Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi speaks during a press conference with his French counterpart in Amman on August 2, 2018. / AFP PHOTO / KHALIL MAZRAAWI

وطنا اليوم:ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سيزور إيران، الأحد.
وأوضحت أن الزيارة تهدف لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة بعد مقتل زعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران بهجوم اتهمت به إسرائيل.
وأحيا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في إيران، وغارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت، مخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل من جهة وإيران والفصائل التي تدعمها في لبنان وسوريا والعراق واليمن من جهة أخرى.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال هنية وشكر، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
ويذكر أن الأردن كان من الدول التي أسقطت صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران على إسرائيل في أبريل الماضي عقب هجوم إسرائيلي على سفارتها بدمشق، بالإضافة إلى الجيش الأميركي المنتشر بعدة قواعد في سوريا والأردن والعراق، وحلفاء آخرين لإسرائيل.
وتعهد الأردن في السابق بحماية مجاله الجوي من جميع الأطراف في حال اندلاع أي نزاع إقليمي.
وبينما تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لضربة انتقامية إيرانية على إسرائيل ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، كشف مسؤولون عن التوقيت المتوقع.
فقد قال ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، اليوم الأحد، إنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين، وفق ما نقله موقع “أكسيوس”.
كما قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجومًا منسقًا أو سيعملان بشكل منفصل.
وأضافوا أنهم يعتقدون أن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي.


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