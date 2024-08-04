تقرير: توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الأردن قبل نهاية العام

وطنا اليوم:توقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قبل نهاية العام الحالي 2024.

وتشير الوكالة في تقرير لها، إلى أنه من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2024، نزولاً من 75 نقطة أساس متوقعة سابقًا، حيث من المرجح أن يحذو البنك المركزي الأردني حذوه.

لكن التقرير، توقع أن لا يؤثر تخفيض أسعار الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، حتى نهاية العام الحالي.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

وحافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة حالياً 18.9 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً.

واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من العام عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ 1.7% بالمقارنة مع 3.0% لذات الفترة من عام 2023، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في حين تراجع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أنه حقق 3.3 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي على متابعته الحثيثة والمستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، وإجراءات البنوك المركزية إقليميًا ودوليًا وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.