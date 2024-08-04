التربية : لايوجد معدل 100% في نتائج الثانوية العامة لهذه الدورة

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، أن نتائج الثانوية العامة لهذا العام مبشرة ومن أفضل النتائح في السنوات الـ 10 الأخيرة.

وقال، إن نسبة النجاح لهذا العام قريبة جداً من نسبة النجاح العامة للعام الماضي التي بلغت 63%، كاشفاً النقاب أنه لا يوجد معدل 100% خلال هذه الدورة، وأن أكثر من 50% من أوائل المملكة في الفرع العلمي من المدارس الحكومية.

وبين أن نتائج سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل ولن تكون قبل هذا التاريخ، حيث تم اختيار يوم الخميس كونه نهاية أسبوع، كما وان الرابط سيتم فتحه في تمام الساعة الـ 5 مساء والنتائج ستكون في هذه الساعة، وسيتم عقد مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم في تمام الساعة الـ 6 مساء.