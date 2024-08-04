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وفاة و11 إصابة بحادثي تدهور في معان والشونة الشمالية

منذ 45 ثانية
وفاة و11 إصابة بحادثي تدهور في معان والشونة الشمالية

وطنا اليوم:أعلن ‏مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان المهندس محمد السريحين ،الأحد، البدء رسميا بتشغيل محطة الباص سريع التردد ” جسر البوليتكنيك /البيبسي” .
وقال عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم يوم الخميس الماضي استلام المحطة من وزارتي النقل والاشغال وتم التأكد من تفيذ كامل الملاحظات
المطلوبة من مقاول المشروع وتشغيل المحطة رسميا وتزويدها بموظفين إداريين وفنيين ورجال أمن وحماية، والان المحطة تعمل بكامل طاقتها حيث تخدم مناطق الجامعة والأطراف .
الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال عمر المحارمة قال، ان التأخير المشروع الذي حصل بتسليم المشروع كان من طرف المقاول لتنفيذ بعض الملاحظات حيث كان المشروع جاهزا منذ نهاية العام الماضي 2023، الى أن تم استلام المشروع ضمن المدد الزمنية التعاقدية المحددة بعد تصويب وتنفيذ بعض الملاحظات، متمنيا من المواطنين ومستخدمي الباص السريع الحفاظ على ديمومتها للاستفادة منها .


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