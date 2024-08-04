رئيس وأعضاء لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان يُهنّئون بقدوم الأميرة إيمان الحسين

وطنا اليوم:يرفع رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، العين المهندس عبدالحكيم الهندي، وكافة أعضاء اللجنة، أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، وإلى صاحبي السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، بمناسبة قدوم سمو الأمير إيمان الحسين.

وإذ يُعبر رئيس اللجنة وكافة الأعضاء عن الغبطة بهذه المناسبة السعيدة، فإنهم يسألون الله عز وجل أن يحفظ الأميرة الغالية، وأن يكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت حفظه الله وأعز ملكه.