للمرة الأولى.. حزب الله يقصف مستوطنة بيت هيلل بعشرات الصواريخ

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، إدخال مستوطنة إسرائيلية جديدة شمالي فلسطين المحتلة إلى بنك أهدافه.

وقال الحزب في بيان: “قصفنا للمرة الأولى مستعمرة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا؛ ردا على استهداف المدنيين جنوبي لبنان”.

وتابع: “المقاومة الإسلامية‏ أدخلت على جدول نيرانها ‏مستعمرة بيت هلل الصهيونية، وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وأردف بأن “استهداف بيت هلل جاء ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية، خصوصا الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين”، متوعدا بالمزيد.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وادعى أن دفاعاته الجوية “اعترضت معظم الصواريخ، فيما سقط أحدها في مستوطنة بيت هيلل دون أن يسبب إصابات”.

وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” الخاصة ذكرت في وقت سابق أنه تم إطلاق قرابة 50 صاروخًا من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وتزامن إطلاق الصواريخ مع إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق بالجليل الأعلى.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله على الاحتلال الإسرائيلي، ردا على اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، والقيادي البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.