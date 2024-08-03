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جمعية الفنادق الأردنية تُهنئ بقدوم الأميرة إيمان الحسين

منذ ساعة واحدة
جمعية الفنادق الأردنية تُهنئ بقدوم الأميرة إيمان الحسين

وطنا اليوم_يسر رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الجمعية، أن يرفعون إلى مقام صاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، حفظهم الله ورعاهم، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة قدوم سمو الأميرة إيمان الحسين، ضارعين إلى الله يحفظها بحفظه وعينه التي لا تنام، وأن ينبتها نباتاً حسناً، ويجعلها قرة عين لصاحبي السمو الملكي الأمير الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين، وأن يحفظها ويرعاها. حمى الله الأردن وأدام أفراحه في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أمد الله في عمره وأعز ملكه ومتعه بالصحة والعافية.


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