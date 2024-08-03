أسرة جامعة البترا تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

وطنا اليوم_

أسرة جامعة البترا ممثلة بالأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة كافة، يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله بمناسبة قدوم حفيدتهما الأولى:

(الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين)

كريمة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين.

ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المولودة الجديدة الأميرة إيمان، وينبتها نباتًا حسنًا، ويمتعها بالصحة والعافية، وينفع بها الأمة العربية والإسلامية، ويجعلها من الصالحات، وقرة عين والديها والأسرة الهاشمية جمعاء.