بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

أسرة جامعة البترا تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

منذ ساعة واحدة
أسرة جامعة البترا تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

وطنا اليوم_

أسرة جامعة البترا ممثلة بالأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة كافة، يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله بمناسبة قدوم حفيدتهما الأولى:

(الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين)

كريمة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين.

ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المولودة الجديدة الأميرة إيمان، وينبتها نباتًا حسنًا، ويمتعها بالصحة والعافية، وينفع بها الأمة العربية والإسلامية، ويجعلها من الصالحات، وقرة عين والديها والأسرة الهاشمية جمعاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:57

وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي

14:51

الميثاق الوطني في ضيافة عشائر نزهة سحاب لتعزيز المشاركة الانتخابية

14:16

عاجل ..الفايز يهنئ ولي العهد والأميرة رجوة بولادة الأميرة إيمان

14:11

مجموعة “شباب 911” تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

14:04

تنويه حكومي بشأن سرقة التيار الكهربائي

13:50

جمعية الفنادق الأردنية تُهنئ بقدوم الأميرة إيمان الحسين

13:41

شركة زين تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

13:38

“صندوق التنمية والتشغيل يفرض حجزًا تحفظيًا على أموال آلاف المواطنين بسبب القروض غير المسددة”

13:33

عمان الاهلية تهنىء سمو ولي العهد والأميرة رجوة بقدوم المولودة إيمان

13:12

أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بقدوم سمو الأميرة إيمان بنت الحسين

13:10

الدكتور نواف العجارمة يهنئ ولي العهد سمو الأمير حسين بمولودته “إيمان”

13:05

رابط.. إعلان نتائج التوجيهي 2024 في الأردن: موعد حاسم

وفيات
وفيات الجمعة 2-8-2024وفيات الخميس 1-8-2024وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )