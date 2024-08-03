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عمان الاهلية تهنىء سمو ولي العهد والأميرة رجوة بقدوم المولودة إيمان

منذ ساعتين
عمان الاهلية تهنىء سمو ولي العهد والأميرة رجوة بقدوم المولودة إيمان

وطنا اليوم-يتقــــدم رئيـــس مجلـــس أمناء جامعة عمان الأهلية دولة عبدالكريم الكباريتي  وأعضـــاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة

ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة  بأسمى آيات التهاني والتبريكات من

صاحب السمو الملكي الأمـير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم والأميرة رجوة الحسين

بمناسبة قدوم المولودة الأولى الأميرة الهاشمية إيمان بنت الحسين

كما يباركون لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأميرة الغالية، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت.


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