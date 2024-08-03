“المال للتمويل”محفظة UWallet تجددان تعاونهما لتوفير خدمات تمويلية مضمنة للأردنيين

وطنا اليوم_أعلنت شركة المال للتمويل المتخصص، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، عن تجديد تعاونها الاستراتيجي مع المحفظة الإلكترونية UWallet لتقديم خدمات تمويلية مضمنة (Embedded Finance) ومبتكرة، والتي ستسهم في تعزيز الشمول المالي في المملكة تماشياً مع توجهات البنك المركزي الأردني.

ويتيح هذا التعاون لعملاء محفظة UWallet إمكانية طلب قرض شخصي فوري من شركة المال للتمويل المتخصص يصل إلى 800 دينار أردني واستلامه مباشرةً عبر المحفظة ، مما يعزز قدرتهم في الوصول إلى خدمات مالية وحلول تمويلية تلبي احتياجاتهم.

ومن خلال توفير خدمات مالية عبر قنوات ومنصات رقمية مثل UWallet، تسعى شركة المال للتمويل المتخصص إلى لعب دور ريادي في تعزيز مفهوم “التمويل المضمن” (Embedded Finance) في الأردن، والذي سيوسع نطاق استخدام المحفظة الإلكترونية كطريقة لسداد الفواتير وشراء البضائع لتشمل أيضاً تقديم طلبات السلف والقروض من المال للتمويل واستلامها على نفس المحفظة، ما يعود بالمنفعة على المواطن بشكل مباشر، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال المدير العام لشركة المال للتمويل المتخصص السيد بشار معايعه: “نحن ندرك أهمية مواكبة التطورات المالية والتكنولوجية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل حياة المستخدمين وتيسير وصولهم إلى ما تقدّمه الشركات من خدمات مختلفة. ومن هذا المنطلق، استمرار تعاوننا مع محفظة UWallet يجسّد رؤيتنا بتبسيط كافة العمليات والطلبات المالية على عملائنا وعملاء المحفظة. ويتماشى هذا مع نظرة البنك المركزي الأردني للقطاع المالي والمصرفي في المملكة. ” ويعزز هذا التعاون قدرة العملاء على الاستفادة من خدمات أكثر من المكان نفسه، فهو يجمع لهم خدمات المال للتمويل المتخصص كطلب القروض مع ما توفّره محفظة UWallet من تحويل واستلام الأموال محلياً ودولياً ودفع الفواتير والدفع عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات والمزايا التي تقدمها المحفظة.

من جانبه، صرّح المدير العام لـمحفظة UWallet الدكتور علاء نشيوات: “نفتخر بشراكتنا مع شركة المال للتمويل المتخصص لتقديم خدمات تمويلية مضمنة (Embedded Finance) ومبتكرة لعملائنا لتعزيز دورنا المتمثل في توفير حلول مالية سهلة و مبتكرة في السوق الأردني. وتهدف هذه الشراكة إلى تبسيط العمليات المالية وزيادة باقة الخدمات التي نقدمها لعملائنا من خلال منصة واحدة موحدة. ونؤمن بأن هذه الخدمات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في الأردن من خلال توفير حلول تمويلية سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع.”

ومن الجدير بالذكر أن شركة المال للتمويل المتخصص هي شركة تكنولوجيا مالية مقرّها الأردن وتهدف إلى تسهيل عملية طلب القروض بفترات سداد مختلفة قابلة للتأجيل، أما شركة UWallet فهي محفظة إلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، أسستها شركة أمنية في عام 2014 وتوفّر لمستخدميها وسيلة جديدة وآمنة وسهلة للدفع الإلكتروني الفوري.