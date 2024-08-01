عرض أسعار مخفضة لأكثر من 50 وجهة على شبكة الملكية الأردنية حملة تسويقية تدعو المسافرين لاستكشاف العالم عبر محطات الملكية الأردنية

وطنا اليوم- عمان،1/8/2024، أعلنت الملكية الأردنية عن إطلاق حملة تسويقية جديدة لبيع تذاكر السفر بأسعارمخفضة لأكثر من 50 وجهة على الشبكة من خلال حملة ""Mega Summer Sale والتي تستمر حتى 4/8/2024.

وسيتمكن مسافرو الملكية الأردنية شراء تذاكرهم خلال فترة البيع المذكورة والسفر بها ما بين 10/9/2024 وحتى 31/3/2025، حيثُ سيكون التغيير الأول لموعد السفر مجاني ضمن فترة صلاحية البيع، وسيكون سعر التذكرة إلى بلاد الشام ابتداءً من 199 دينار، والى الخليج العربي ابتداءً من 179 ديناراً، وإلى الشرق

الأقصى ابتداءً من 499 دينار وشمال افريقيا 399 دينار والى أوروبا 149 دينار والى أمريكا 599 دينار.

المسافرون يمكنهم الاستفادة من هذه الأسعار وشراء التذاكر خلال مدة البيع المحدودة عبر زيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو هاتف مركزالاتصال رقم 0096265100000، أو زيارة مكاتب مبيعات الشركة في الأردن والمحطات الخارجية أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين