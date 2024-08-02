ليلة موسيقية تجمع اللون الكلاسيكي بالحديث في ساحة جرش

وطنا اليوم_

ليلة استثنائية جمعت الموسيقا الكلاسيكية بالحديثة في توليفة فنية ساحرة عاشها جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 في أمسية فنية مميزة أحيتها فرقةاوتستراد سيمفونيك و اوكسترا المعهد الوطني بقيادة المايسترو والموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية على خشبة مسرح الساحة الرئيسية في ليلة جرشية.

وقد بدأت الفرقة وصلتها الفنية باغنية ” الضفة” في رسالة تضامن وصمود مع اهلنا في غزة الصامدة والتي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.

واستكملت الفرقة وصلتها الفنية باغنية “استني شوي” التي تفاعل معها الجمهور وشاركه غنائها، واتبعها باغنية “ألبير” التي شاركه الجمهور غنائها بحماس كبير ليطغى صوتهم على صوت الفنان يزن الروسان.

وعلى انغام اغنية “راحت يا خال” تعالت اصوات الجمهور، واتبعها بنخبة من اجمل اغاني الفرقة منها : “بغيابك” و “اركض على الجيم” التي تفاعل معها الجمهور .

وابدعت اوركسترا المعهد الوطني في عزف اجمل الألحان والإيقاعات التي مزجت عالمين من الفن بطريقة إبداعية ومبتكره اضفت جمالية مختلفة على المسرح.

واختتمت الفرقة وصلتها الفنية باغنية “سافر” التي شاركه الجمهور غنائها بحماس كبير ايضا، وقد كرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي ورئيس بلدية جرش احمد العتوم فرقة اوتستراد والموسيقار الأردني د.هيثم سكرية بدرع المهرجان وشكرهم على هذه الليلة المميزة.