بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

التهامي يضفي على ليالي جرش قالبا روحانيا مميزا

منذ 39 ثانية
التهامي يضفي على ليالي جرش قالبا روحانيا مميزا

وطنا اليوم_

أمسية روحانية عاشها جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 لهرم مصر الرابع وعميد المنشدين وصاحب مدرسة الارتجال الإبداعي المنظم الشيخ ياسين التهامي على مسرح الساحة الرئيسية في ليلة جرشية مميزة،بحضور رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار ووزيرة الثقافة المصرية سابقا نيفين الكيلاني.

ووسط أجواء من السكينة والروحانية استهل التهامي وصلته بقصيدة من ديوان الإمام على بن أبي طالب، استطاع بها نقل جمهور جرش إلى عالم من السمو الروحي والوجداني.

واستكمل وصلته بقصيدة “أطلقْ ضياءك يا هلالَ محَرمٍ وارم العذوبة في الزمان العلقمِ ذكّر جموع الناس فالذكرى شذى وانثر عبيركَ في القلوب” من كلمات الشاعر المصري رفعت المرصفي بأداء مميز اثرى الليلة بروحانيته وإبداعه،الذي تفاعل معها جمهور جرش بحب للفن الملتزم.

و يعتبر التهامي أحد ركائز وأهم حلقات الوصل ما بين عالم التراث الشعري وعالم الواقع المنشود، والذى يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية في ملمح وجداني صوفي لا يضاهى.

من حيث قدرته الفريدة على اختيار الكلمات والتي دائما ما يقول عنها (مُوَثَّقَة) بمعنى أن لها دليل ومرجع من الكتاب والسنة، من دون مبالغة حسيه أو معنوية.

فهو الهائم في سماء الكلمة والمشغول بالبحث عن دواء عِلَّتِهِ أو كما يقول “روشتة علاجه” حينما يَهُمُّه أمر أو تأسره لحظة إبداع ، فهو القادر على الولوج في عالم المعنى بكلَّ إحداثيات وصدق المبنى بمنتهى الحرفية الممزوجة بالبساطة المعقدة.

وقد كرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي التهامي بدرع المهرجان وشكره على هذه الليلة التي ستخلد في ذاكرة جرش.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:58

ليلة موسيقية تجمع اللون الكلاسيكي بالحديث في ساحة جرش

20:40

استياء واستهجان كبير من غياب عباس عن جنازة هنية

20:24

أوستن يأمر بتغيير انتشار القوات الأميركية بالمنطقة

20:17

بايدن لنتنياهو : سنساعدكم في إحباط أي هجوم إيراني

19:43

تجدد إطلاق الصواريخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية

19:35

خشية حرب شاملة.. الإحتلال يسلم وزراءه هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية

19:19

من 85 حالة إلى 40 ألف مصاب.. قفزة هائلة لالتهاب الكبد في غزة

19:13

اعتقال الشيخ عكرمة صبري بعد نعيه هنية بالمسجد الأقصى

19:07

الميثاق الوطني : تأييد سيدات حي المصاروة لحزب الميثاق وبرامجه

19:05

المغرب يقسو على الولايات المتحدة ويبلغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه

16:48

صدور نظام تخفيض اشتراكات تأمين العجز والشيخوخة للعاملين بالقطاع الخاص

16:45

الإفتاء الأردنية توضح ضوابط استخدام “البتموجي” من خلال وسائل التواصل

وفيات
وفيات الجمعة 2-8-2024وفيات الخميس 1-8-2024وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )