التهامي يضفي على ليالي جرش قالبا روحانيا مميزا

وطنا اليوم_

أمسية روحانية عاشها جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 لهرم مصر الرابع وعميد المنشدين وصاحب مدرسة الارتجال الإبداعي المنظم الشيخ ياسين التهامي على مسرح الساحة الرئيسية في ليلة جرشية مميزة،بحضور رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار ووزيرة الثقافة المصرية سابقا نيفين الكيلاني.

ووسط أجواء من السكينة والروحانية استهل التهامي وصلته بقصيدة من ديوان الإمام على بن أبي طالب، استطاع بها نقل جمهور جرش إلى عالم من السمو الروحي والوجداني.

واستكمل وصلته بقصيدة “أطلقْ ضياءك يا هلالَ محَرمٍ وارم العذوبة في الزمان العلقمِ ذكّر جموع الناس فالذكرى شذى وانثر عبيركَ في القلوب” من كلمات الشاعر المصري رفعت المرصفي بأداء مميز اثرى الليلة بروحانيته وإبداعه،الذي تفاعل معها جمهور جرش بحب للفن الملتزم.

و يعتبر التهامي أحد ركائز وأهم حلقات الوصل ما بين عالم التراث الشعري وعالم الواقع المنشود، والذى يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية في ملمح وجداني صوفي لا يضاهى.

من حيث قدرته الفريدة على اختيار الكلمات والتي دائما ما يقول عنها (مُوَثَّقَة) بمعنى أن لها دليل ومرجع من الكتاب والسنة، من دون مبالغة حسيه أو معنوية.

فهو الهائم في سماء الكلمة والمشغول بالبحث عن دواء عِلَّتِهِ أو كما يقول “روشتة علاجه” حينما يَهُمُّه أمر أو تأسره لحظة إبداع ، فهو القادر على الولوج في عالم المعنى بكلَّ إحداثيات وصدق المبنى بمنتهى الحرفية الممزوجة بالبساطة المعقدة.

وقد كرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي التهامي بدرع المهرجان وشكره على هذه الليلة التي ستخلد في ذاكرة جرش.