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استياء واستهجان كبير من غياب عباس عن جنازة هنية

منذ 17 ثانية
استياء واستهجان كبير من غياب عباس عن جنازة هنية

وطنا اليوم:عبّر عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن استيائهم من غياب رئيس السلطة محمود عباس، عن جنازة تشييع رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.
وانتقد النشطاء غياب عباس عن جنازة هنية، مقابل مشاركته في تشييع الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرز
وجرت في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم تشييع رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب، إسماعيل هنية، بعد صلاة الجمعة من مسجد محمد بن عبد الوهاب، الأكبر في قطر، ثم ووري الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.
وأمّ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” خليل الحية، آلاف المصلين في صلاة الجنازة على هنية وحارسه، والتي شهدت حضور الآلاف.
ودعا خطيب الجمعة في مسجد “الإمام محمد بن عبد الوهاب” بالدوحة، محمد حسن المريخي، بالرحمة ومنازل الشهداء للشهيد هنية.
جاء ذلك وفق تلفزيون قطر الرسمي الذي قال إن المسجد شهد حضورا كبيرا تزامنا مع الصلاة على جثمان هنية، التي شهدها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وقال خطيب الجمعة محمد حسن المريخي: “رحم الله إسماعيل هنية وكتبه في زمرة الشهداء”.
وأكد المريخي أن “قضية فلسطين قضية كل المسلمين تجمع كلمتهم وتوحد صفهم”، مشيرا إلى أن “الفلسطينيين ضحوا تضحيات عز نظيرها”.
ووري جثمان هنية في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، والتي تضم جثمان مؤسس دولة قطر، الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني.
ووصلت قيادات إسلامية وعربية وشعبية كبيرة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مراسم تشييع هنية.
وتشكلت طوابير طويلة في مطار حمد الدولي في العاصمة الدوحة منذ ساعات الليل؛ لحضور مراسم التشييع.
وأغلقت بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في الدوحة أمام حركة المرور، وسط اتخاذ الشرطة تدابير أمنية شديدة، خاصة في جامع محمد بن عبد الوهاب الذي أقيمت فيه صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة.


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