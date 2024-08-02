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أوستن يأمر بتغيير انتشار القوات الأميركية بالمنطقة

منذ ثانية واحدة
US soldiers patrol the town of al-Qahtaniyah in Syria's northeastern Hasakeh province near the Turkish border on March 14, 2022, a day after the Iranian military claimed responsibility for missile strikes on Iraq's northern Kurditsan region. (Photo by Delil souleiman / AFP) / The erroneous mention appearing in the metadata of this photo by Delil souleiman has been modified in AFP systems in the following manner: [ON IRAQ'S NORTHERN KURDISTAN REGION] instead of [ON ITS NORTHERN]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.

وطنا اليوم:أكد البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أن وزير الدفاع لم يقرر بعد القدرات الدفاعية التي سيتم نشرها.
وأفاد بأن وزير الدفاع أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن التصعيد ليس حتميا، مشيرا إلى التزام واشنطن بتعزيز القوات الأميركية في المنطقة.
وأضاف أن واشنطن تتواصل مع شركائها في المنطقة لدعم الدفاع عن إسرائيل وضمان استمرار الشحن التجاري عبر البحر الأحمر.
الى ذلك نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله لنظيره الأميركي لويد أوستن إن تل أبيب “في منعطف حرج في قدرتها على وضع خطة لاستعادة المحتجزين”.


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