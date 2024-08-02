تجدد إطلاق الصواريخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية

وطنا اليوم:أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت من غزة تجاه مناطق الغلاف، وأضافت أنه تم اعتراض واحد منها وسقطت البقية بمناطق مفتوحة.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات ملاخي ومناطق أخرى قرب مدينة أسدود، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأِشار الإعلام العبري إلى سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بكريات ملاخي على بعد 30 كيلومتراً من غزة.

من جهته قال جيش الاحتلال إن الصاروخ الذي استهدف كريات ملاخي أطلق من جنوب قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة.