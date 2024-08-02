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من 85 حالة إلى 40 ألف مصاب.. قفزة هائلة لالتهاب الكبد في غزة

منذ 26 ثانية
من 85 حالة إلى 40 ألف مصاب.. قفزة هائلة لالتهاب الكبد في غزة

وطنا اليوم:قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الجمعة، إن الناس في قطاع غزة يواجهون خطرا آخر (غير الحرب)، وهو انتشار الكبد الوبائي (أ)، بما في ذلك بين الأطفال.
وأضاف لازاريني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه “منذ أن بدأت الحرب، أبلغت أونروا عن ما يقرب من 40,000 حالة في ملاجئها وعياداتها، مقابل 85 حالة فقط في نفس الفترة قبل الحرب”.
واستدرك لازاريني قائلا: “هذه زيادة مخيفة”.
وأوضح أن “نظام إدارة النفايات في قطاع غزة انهار، في ظل تراكم أكوام القمامة في حرارة الصيف الحارقة”.
وأشار لازاريني، إلى أن “مياه الصرف الصحي تدفق في الشوارع، في حين يصطف الناس لساعات فقط للذهاب إلى المراحيض”.
وبيّن مفوض “أونروا”، أن كل ذلك “يشكّل وصفة خطيرة لانتشار الأمراض”.
وشدد على أن “الحصول على المياه النظيفة ومستلزمات النظافة، أولوية في قطاع غزة”.
وطالب لازاريني، “بوقف إطلاق النار، من أجل استعادة أنظمة إدارة النفايات والصرف الصحي، وجلب مستلزمات النظافة التي تشتد الحاجة إليها، والسيطرة على انتشار الأمراض”.


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